Thai legend Panpayak Jitmuangnon headlines ONE Friday Fights 136 against Chinese knockout artist
The legend returns to Bangkok seeking redemption. Panpayak Jitmuangnon meets Zhao Chongyang in flyweight kickboxing at ONE Friday Fights 136 on December 12 inside Lumpinee Stadium in Bangkok, Thailand.
The seven-time Muay Thai World Champion walks into this matchup carrying the weight of a first-round knockout loss from his last appearance. That defeat stung. But Panpayak’s 29-year-old frame still houses the technical brilliance that made him one of Thailand’s most decorated strikers.
His devastating left body kick remains the signature weapon. The sharp boxing combinations still flow naturally. And those elite clinch skills haven’t abandoned him despite recent setbacks. However, Zhao represents everything dangerous about ONE’s weekly development series.
The 28-year-old Chinese striker comes off a spectacular third-round head kick knockout at ONE Friday Fights 124 where he erased two rounds of getting dominated with one perfectly timed strike. Moreover, that finish announced his arrival as a legitimate threat to anyone standing across from him.
Petkhaokradong faces Turkish finisher in ONE Friday Fights 136 co-main event
The co-main event brings lightweight Muay Thai action between surging Thai phenom Petkhaokradong Lukjaomaesaithong and Turkish finisher Ali Kelat. Both fighters carry finishing instincts into every exchange.
Petkhaokradong bounced back from a brutal first-round knockout with his own first-round stoppage in his most recent appearance. The 20-year-old southpaw brings relentless forward pressure built around powerful left body kicks and straight knees that overwhelm opposition.
Kelat arrives riding an 11-fight winning streak highlighted by eight knockouts. The 26-year-old Turkish National Champion combines solid boxing fundamentals with dangerous flying knees that end fights suddenly. His Team Mehdi Zatout training gives him the polish needed for main roster consideration.
The card also features undefeated Russian star Maksim Bakhtin against Iraqi technician Mustafa Al Tekreeti in lightweight Muay Thai. Bakhtin has looked spectacular through two ONE appearances with consecutive knockouts using exceptional footwork and creative spinning attacks. Al Tekreeti brings veteran savvy as a technical counter-striker who picks his spots carefully.
ONE Friday Fights 136 Full Fight Card:
- Panpayak Jitmuangnon vs. Zhao Chongyang (kickboxing – flyweight)
- Petkhaokradong Lukjaomaesaithong vs. Ali Kelat (Muay Thai – lightweight)
- Suesat Manop Gym vs. Chokpreecha PK TomTKalaiyont (Muay Thai – strawweight)
- Chatpichit Sor Sor Toipadriew vs. Har Ling Om (Muay Thai – atomweight)
- Kraithong PU Phabai vs. Petkongfa Wor TechnoLuangPuSuang (Muay Thai – flyweight)
- Sarah Gohier vs. Ichrak Laroussi (Muay Thai – strawweight)
- Maksim Bakhtin vs. Mustafa Al Tekreeti (Muay Thai – lightweight)
- Amir Naseri vs. Zhang Jinhu (Muay Thai – flyweight)
- Israel Dos Santos vs. Takuma Ota (Muay Thai – flyweight)
- Petdam Siterawan vs. Hiroyuki (Muay Thai – strawweight)
- Cueng Naibaho vs. Lee Seung Chul (MMA – strawweight)
- Jack Sear vs. Shoya Ishiguro (submission grappling – bantamweight)
