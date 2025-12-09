Thai legend Panpayak Jitmuangnon headlines ONE Friday Fights 136 against Chinese knockout artist

Diogo Reis envisions dominant reign after upcoming title clash at ONE Fight Night 38: "The beginning of everything"

BJPENN.COM Staff - December 5, 2025

Brazilian Jiu-Jitsu phenom Diogo Reis faces Japan’s Daiki Yonekura for the vacant ONE Flyweight Submission Grappling World Title at ONE Fight Night 38 on Friday, December 5, inside Lumpinee Stadium in Bangkok, Thailand. The bout brings together two master technicians in a duel that promises urgency, invention, and danger under ONE’s aggressive submission rule set.